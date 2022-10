Florian Silbereisen: Miese Einschaltquoten! Bitteres TV-Aus

Nur knapp 2 Mio. Zuschauer wollten sehen, wie Floris heißer Konkurrent Moritz Otto in See sticht. Mit 8,5 % Marktanteil soff der Schönling gnadenlos ab! Der Großteil der Fans vor dem Bildschirm war über 50 Jahre alt – sehr wahrscheinlich klassisches ZDF-Publikum, das wissen wollte, ob Otto als "Dr. Leonhard" "Kapitän Max Parger" das Wasser reichen kann. Zum Vergleich: Die jüngste Folge "Traumschiff" an Ostern sahen 5,57 Mio. Zuschauer (20,7 % Marktanteil).

Ein Triumph für Flori, der offensichtlich doch nicht alles falsch zu machen scheint. Immer wieder wird dem "Traumschiff" vorgeworfen, die Storys seien altbacken und es fehle der frische Wind. Doch nackte Haut und ein paar Muskeln garantieren wohl auch keinen Quoten-Erfolg. Ob es für Moritz Ottos RTL-Kutter weitergeht? Die Entscheidung ist noch offen!