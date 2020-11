Florian Silbereisen: "Morgens wache ich auf - und mein Bett sah aus!"

Bei der Unterhaltungs-Show "Klein gegen Groß" musste Florian Silbereisen einiges wegstecken! So trat der Schlagerstar gegen den 12-jährigen Miguel an und musste anhand einiger Stichworte Schlagersongs erraten. Doch obwohl Florian ein alter Hase im Schlagergeschäft ist, ging Miguel als Sieger aus dem Spiel hervor. Für Flori nicht die einzige Klatsche an dem Abend! Als Strafe wurde Florian nämlich von Kopf bis Fuß mit grünem Schleim besprüht. Autsch! Ein Erlebnis, von dem Florian auch am nächsten Morgen noch etwas hatte...