Florian Silbereisen: Neue Sorge! Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Und als wäre das nicht alles genug, wird sich der Showmaster sicherlich auch Sorgen um seine berufliche Situation machen. Wie es in diesen Zeiten weitergeht und wie sich alles entwickelt – die Unsicherheit bei ihm ist groß. Dabei war er nach der ersten Pandemie-Welle so erleichtert, als es wieder losging. „Also, ich war jetzt lange zu Hause, jetzt merke ich, jetzt kribbelt es… Ich freue mich!“, sagte Flori. Bleibt zu hoffen, dass er in dieser schwierigen Zeit gute Freunde um sich hat.