Florian Silbereisen: Seine Gebete wurden erhört!

Leicht ist dieses Vertrauen natürlich immer dann, wenn alles prima läuft. Wenn der liebe Gott es gut mit einem meint. Doch auch in dunklen Zeiten, wie jetzt mit Mama Helgas Schicksalsschlag, kann Florian auf seinen Glauben vertrauen. Er macht ihn stark, lässt ihn nicht verzweifeln. „Denn auch wenn etwas mal nicht so gut funktioniert, dann denke ich mir, für irgendwas wird es schon gut sein, der wird schon wissen, was er da macht“, sagte Flori einmal. Vertrauen auf den lieben Gott, hoffen, beten, dass alles gut wird – mehr bleibt ihm manchmal nicht. Weil man selber nichts machen kann!

Doch manchmal werden Wunder wahr. So wie jetzt. Wie genau es Mama Silbereisen nun geht – darüber schweigen die Silbereisens noch. Doch Florian ist an ihrer Seite. Seine Teilnahme am Oktoberfest in München hat er extra abgesagt, um bei ihr sein zu können.