Florian Silbereisen: So traurig sieht seine "DSDS"-Realität wirklich aus

Kurz nachdem die ersten "DSDS"-Bilder von Florian im Netz erschienen, hagelt es auf dem "Instagram"-Account des Schlagerstars wieder mächtig Kritik. So posten wütende Follower unter Floris letztes Foto: "Ganz arme Nummer", "Du wirst Dieter Bohlen nie im Leben ersetzen können" sowie "'DSDS' gucken wir nicht mehr." Autsch! Definitiv harte Worte, die an Florian nicht einfach so abperlen werden. Doch zum Glück bekommt der Schlagerstar auch unterstützende Nachrichten: "Glückwunsch zu DSDS Du hast das in der letzten Staffel gut gemacht." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Florian sich die Kritik nicht all zu sehr zu Herzen nimmt. Widersacher gibt es schließlich immer. Und es wäre schade, wenn sein großer "DSDS"-Traum durch den Unmut einiger Fans zerplatzen würde, wie eine Seifenblase...