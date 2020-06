Florian Silbereisen: Süße Beichte! Jetzt platzt es aus ihm heraus

Reddit this

Was für ein romantischer Moment! Am Wochenende gaben sich und seine Anna-Carina in der Sendung "Schlagerlovestory.2020" vor einem Millionenpublikum das Ja-Wort. Auch für Moderator und Trauzeuge eine emotionale Angelegenheit...

Süße Gefühlsbeichte von Florian Silbereisen

"Der Stefan und ich sind seit Kindesbeinen an befreundet. Wir haben viel miteinander erlebt", erzählt Florian jetzt im Interview mit . "Ich habe mich natürlich gefreut, als er gesagt hat, dass im Fernsehen heiraten und das mit seinen Fans teilen möchte. Dann hat er mich gefragt: 'Sollen wir das nicht bei dir machen?' Das ganze Team hat sofort gesagt: 'Selbstverständlich!'"

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus durften nur ein paar Angehörige und Freunde dabei sein. Und auch der Sicherheitsabstand musste eingehalten werden. "In dem Moment möchte man einen Freund am liebsten umarmen. Das geht momentan einfach nicht und auf Distanz habe ich versucht, ihm ein gutes Gefühl zu geben."

