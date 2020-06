Stefan Mross & Anna-Carina: Enthüllt! Hochzeit bei Florian Silbereisen

Reddit this

und seine Anna-Carina schweben auf Wolke sieben! Im November letzten Jahres ging er in der -Show "Adventsfest der 100.000 Lichter" vor seiner Traumfrau auf die Knie. Eigentlich sollte die Hochzeit im März stattfinden. doch wegen der Corona-Pandemie wurde die Feier abgesagt. Doch jetzt gibt es einen neuen Termin...

Stefan Mross und Anna-Carina heiraten vor einem Millionen-Publikum

Stefan und Anna-Carina wollen sich diesen Samstag in Florian Silbereisens Show "Schlagerlovestory.2020" live das Ja-Wort geben. "Die Bühne ist unser Leben und deshalb haben wir uns entschieden, auch auf der Bühne zu heiraten. Wir wollen unsere Fans an unserem privaten Glück teilhaben lassen. Sie haben uns immer die Treue gehalten", erklärt Stefan jetzt gegenüber der "BILD"-Zeitung. Eine Standesbeamtin aus Halle wird Stefan und Anna-Carina in der Sendung trauen. Florian ist für beide Trauzeuge.

So romantisch werden die Flitterwochen

Anschließend geht es in die Flitterwochen im Wohnmobil. "Wir machen eine schöne Fahrt durch Deutschland und genießen unsere Zweisamkeit", verrät der Schlagersänger. Eine zweite kirchliche Hochzeit findet übrigens im Herbst in Bayern statt.

