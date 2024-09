Florian Silbereisen: Süße Liebeserklärung! Da bleibt kein Auge trocken

Immer wieder wird behauptet, dass es kaum wahre Freundschaften gibt, wenn man im Rampenlicht steht. Viele Stars sprechen offen darüber, nicht zu wissen, wem sie vertrauen können. Doch zum Glück gibt es auch Ausnahmen! Stefan Mross (48) ist am Wochenende in den Genuss einer großen Überraschung gekommen, die sein guter Freund Florian Silbereisen (43) organisiert hat. Ein Moment, der ihm noch lange in Erinnerung bleiben wird!