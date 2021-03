Florian Silbereisen: Traurig, was er jetzt ertragen muss

Wie Florian via "Instagram" verkündet, kann er es jetzt schon kaum abwarten, am Freitag wieder auf Sendung zu gehen. So schreibt er zu einem Foto von sich, welches ihn im Studio zeigt: " In unserer ganz neuen Show SCHLAGER ODER N!XXX – NUR WER GEWINNT, SINGT! erfahrt Ihr, wie viele Liegestütze ich wirklich geschafft habe! Eins kann ich schon verraten – so lustig war’s noch nie!" Eigentlich eine schöne Nachricht, doch seine Fans zeigen sich davon alles andere als begeistert...