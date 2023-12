Florian Silbereisen: TV-Aus? Endlich herrscht Gewissheit!

Traumschiff

Trauriges Liebesdrama um Kapitän Florian Silbereisen

Keine Liebe für Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen? Er sticht wieder als Max Parger mit dem Luxusdampfer in See. All seine Vorgänger fanden privat ihr Glück - so auch Schlagerstar Florian, doch auf dem Traumschiff geht er leer aus. Ob er nun auch auf hoher See sein Glück finden wird?