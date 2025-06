Nach "DSDS"-Zoff: Dieter Bohlen überrascht Florian Silbereisen

"Du brauchst doch keine Angst zu haben", sagt Dieter ganz ruhig und mit einem Lächeln auf den Lippen. Auf Stress hat der 71-Jährige derzeit nämlich keine Lust. "Ich bin der Letzte, der im Moment nörgelt. Wir haben so viel Stress in der Welt leider, ich bin zutiefst betrübt", gesteht er. "Jahrzehnte brauchte man sich über so Themen wie Krieg kaum Sorgen zu machen. Im Moment haben wir alle ein bisschen Angst und ich hoffe, dass die Phase endlich vorbei ist."