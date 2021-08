Florian Silbereisen: Überglücklich! Endlich kann er wieder strahlen

Während sich in den letzten Monaten bei den Anhänger von Florian Silbereisen ein wenig Langeweile breit machte und sie den Schlagersänger immer wieder dafür kritisierten, dass er stets die gleichen Gesichter zu seinen Shows einlädt, hat er mit der "Schlagerstrandparty" scheinbar voll ins Schwarze getroffen. So wird der Schlagerstar unter einem seiner jüngsten "Instagram"-Posts, der im Rahmen der Schlagerstrandparty entstand, mit allerhand Komplimenten überschüttet. "Endlich wieder mal eine abwechslungsreiche Sendung, Dir alles Gute, wir feiern mit dir. Bleib uns noch lange erhalten" ist dabei nur einer der Kommentare, der sich unter dem Schnappschuss von Flori finden lässt. Augenscheinlich kann Florian endlich wieder an seine alte Erfolge anknüpfen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass diese Glückswelle auch in Zukunft weiterhin anhält...