Florian Silbereisen und Anna-Carina Woitschack: Irre Liebes-Wende! Stefan Mross tobt

Jetzt kommt heraus, warum sich Anna-Carina die Traumreise entgehen ließ. Kein Geringer als Florian Silbereisen soll der Grund dafür sein. Denn: Er soll sie in seine Adventsshow eingeladen haben, die zeitgleich in Suhl aufgezeichnet wird. Was für eine bittere Klatsche für Stefan Mross! Wie "die aktuelle" berichtet, soll Stefan Mross stinksauer sein. Schließlich hat er Anna-Carina bislang in ihrer Karriere gefördert. Nun schnappt ausgerechnet Flori sie ihm vor der Nase weg.

Für Anna-Carina wäre es eine schlaue Entscheidung, sich künftig an Schlager-Star Florian Silbereisen zu halten. Er kann ihr sicher viele Türen öffnen. Noch dazu sind beide Single. Dass aus dem Job Liebe werden kann, haben schließlich beide schon erlebt...