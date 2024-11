Florian Silbereisen & Barbara Schöneberger: Sein Wunsch geht endlich in Erfüllung

"Endlich ist es so weit! Seit 2022 wünsche ich mir das, aber Barbara ist natürlich extrem viel beschäftigt, und bisher hat es nie geklappt", freute sich Florian im Vorfeld. "Jetzt ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen und ich freue mich sehr", fügte er hinzu. Silbereisen hatte lange auf diesen Moment hingearbeitet. Bereits im letzten Jahr versuchte er, Barbara für die Show zu gewinnen, doch da war es bereits zu spät, erzählte er im Interview mit "Brisant". Doch die Geduld zahlte sich aus: "Es hat lange gedauert, aber aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei, und jetzt in diesem Jahr machen wir es gemeinsam."