"Natürlich träume ich oft von der großen Liebe“, verriet (30) gegenüber "Neue Post" erst vor wenigen Tagen. „Dass ich mein Leben mit einem Menschen teilen kann, alles Schöne, aber auch die schweren und intensiven Zeiten, einfach das volle Leben…“ Ihre blauen Augen blitzten bei diesen Worten, sie lächelte verschmitzt. Vielleicht, weil ihr großer Traum längst wahr geworden ist? Es gibt da jemanden, mit dem die Chemie stimmt – und nicht nur auf der Bühne die Funken fliegen: (37). Wenn man die beiden so innig zusammen sieht, gibt es nur eine Schlussfolgerung: Das ist doch Liebe!

Florian Silbereisen und Beatrice Egli kennen sich gut

Flori und Beatrice kennen sich schon seit Jahren. Bereits vor ihrem Sieg 2013 bei „Deutschland sucht den Superstar“ war sie Gast in seinen Sendungen. Ein sehr gern gesehener! Und jedes Mal konnten wir beobachten, wie gut sich die beiden verstehen: Küsschen auf die Wange, eine Umarmung, es wurde geflüstert, gelacht – und ja, auch gekuschelt. Florian kennt sogar schon Beatrices Großeltern!

Vielleicht ist es wie so oft. Sie lernten sich kennen und mochten sich. Eine Freundschaft entstand. Weil sie die gleichen Werte teilen: Beiden ist Ehrlichkeit in einer Beziehung wichtig, die Treue zueinander. Familie steht immer an erster Stelle. Die Liebe zur Musik verbindet sie – und beide hegen den großen Wunsch nach vielen Kindern. „Ich wünsche mir fünf Floris“, bekannte er einmal. Und Beatrice kommt ja auch aus einer großen Familie mit drei Brüdern! Doch mehr Gefühle als Freundschaft durfte es lange nicht geben. Florian war schließlich noch in festen Händen. Und damit tabu! Doch jetzt sind beide Single – und wie es aussieht, könnte im Laufe der letzten Wochen aus Freundschaft Liebe geworden sein. Noch schweigen sie zu dem Thema. Behaupten immer wieder, sie seien Single. Doch wie heißt es so schön? Manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte…