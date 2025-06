Francisco Medina: Baby-Glück! Er kehrt als Zwillings-Papa zu "Alles was zählt" zurück

"Maximilian ist eine Figur mit vielen Schichten – und solange es etwas gibt, das mich reizt, kehre ich gern in seine Welt zurück", so Medina über seinen erneuten Einstieg. Wie genau der Charakter wieder in Essen auftaucht, bleibt vorerst ein Geheimnis. RTL verrät lediglich, dass eine "Vergangenheit mit Konsequenzen" und ein "brisantes Geheimnis" die Rückkehr begleiten – genug Stoff also, um das Steinkamp-Imperium ins Wanken zu bringen.