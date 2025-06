"Alles was zählt": Abschied von André Dietz offiziell! Steigt auch Kaja Schmidt-Tychsen aus?

Wie lange die Drehpause dauern wird, ließ Dietz offen. Sicher scheint: Mehrere Wochen wird Ingo Zadek in den kommenden Folgen nicht zu sehen sein. In der Zwischenzeit plant der vierfache Vater, sich vor allem auf seine Familie zu konzentrieren: "Dann habe ich noch ein paar andere Projekte und dann drehe ich mal wieder", so der Schauspieler. Wie lange er danach bei AWZ zurückkehrt? "Da gucken wir mal!"