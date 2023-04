Frank Elstner: Nach der Schock-Diagnose - er gibt die Hoffnung nicht auf

Typische Symptome von Parkinson sind das Zittern, die Verlangsamung der Bewegungen, die Unruhe in der Nacht... An manchen Tagen ist es sicher nur schwer zu ertragen. Trotzdem: Die Hoffnung aufgeben, das kommt für den "Wetten, dass ..?"-Erfinder gar nicht infrage. "Wer weiß, vielleicht finden wir ja in den nächsten zehn Jahren noch ein Mittel, damit Parkinson seinen Schrecken verliert", versucht er, seinen Optimismus nicht zu verlieren.