Thomas Gottschalk: Eiskalt abserviert! Seine TV-Karriere geht zu Ende

Lust auf Rente hat er keine. Im Gegenteil: An der Seite seiner jungen Geliebten Karina Mroß wollte Thomas Gottschalk es allen zeigen und auch mit 72 weiter als Stern an Deutschlands Moderatoren-Himmel glänzen. Doch der Stern scheint gerade zu verglühen. Und nachdem seine jüngsten Auftritte an Peinlichkeit gegrenzt hatten, sieht es nun ganz so aus, als würde er vom Fernsehen eiskalt abserviert.