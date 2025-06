Frank Elstner: Schock-Geständnis! Er sprang aus dem Fenster

"Ich war in einem Hotel in Basel." Er begann, nachts zu schlafwandeln. "Da bin ich im Schlaf aus dem Fenster gesprungen im ersten Stock. Ich stürzte auf einen Fernseher, der implodierte. Ich blutete überall. Zum Glück konnte ich noch einen Mitarbeiter um Erste Hilfe bitten. Es hätte schiefgehen können", erzählt er in der Sendung "Planet Wissen: Parkinson – Frank Elstners Leben mit der Krankheit". Diese WDR-Sendung ist so beliebt bei den Zuschauern, dass ihre Ausstrahlung in der ARD­-Mediathek bis 2027 verlängert wurde.