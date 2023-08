Frank Zander: Nach langen 50 Jahren! Er bestätigt das traurige Aus

Mitte der 70er Jahre begann Frank Zander seine Karriere. Mit Liedern wie "Der Ur-Ur-Enkel von Frankenstein", "Ich trink auf dein Wohl, Marie" und "Oh, Susi" wurde er bekannt. Er hat die Bühne geliebt. Doch nach 50 Jahren zieht er nun trotzdem einen Schlussstrich. "Ich habe fast alles gesungen. Ich habe fast alles gesagt. Ich habe fast alles gemacht. Ich habe es verdient, eine gewisse Ruhe in mein Leben zu bringen", sagt er im Interview mit "Bild". "Ich hab‘ mir das reiflich überlegt. Hin und her. Her und hin. Das Für und Wider abgewogen. Dann habe ich entschieden, ich schließe damit ab, wenn es am schönsten ist.“

In Zukunft will er sich wieder seiner Kunst zu wenden und auch das Mikrofon wird er sicherlich wieder in die Hand nehmen - wenn auch nicht mehr auf der großen Bühne. "Auf den Ausstellungseröffnungen in den Galerien in ganz Deutschland singe ich dann ein oder zwei Lieder. Vielleicht auch mal drei", grinst er.