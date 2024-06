Franziska Knuppe: "Ich will meinen Mann ein zweites Mal heiraten!"

Inzwischen sind 25 Jahre vergangen - doch ihre Liebe ist noch immer so frisch, wie am ersten Tag. Franziska kann sich sogar vorstellen, ihren Mann ein zweites Mal zu heiraten: "Auf jeden Fall, ich würde meinen Mann immer wieder heiraten. Wir haben uns auch schon über eine zweite Trauung informiert – offiziell darf man in Deutschland ja leider nicht zweimal heiraten. Aber wir möchten das Ehegelübde gerne noch mal für uns selbst erneuern", erzählt sie, auch, wenn es zwischen ihnen auch mal kriseln kann: "Natürlich gibt es bei uns nicht nur Sonnenschein, sondern wie in jeder Partnerschaft auch mal Streit. Aber mein Mann und ich gehen nie im Streit auseinander. Wenn wir mal diskutieren oder wenn es ein Thema gibt, bei dem wir unterschiedlicher Meinung sind, dann reden wir darüber. Bevor wir ins Bett gehen, ist immer alles wieder gut."