Frauke Ludowig: "Oben ohne"-Partynacht mit Atze Schröder

Mit den Gastgebern der ZDF-Talkshow Sophie Passmann und Tommi Schmitt sprechen Atze Schröder und Frauke Ludowig über ihre feuchtfröhliche Begegnung. Frauke habe damals vor Jahren die Gala in Oberstdorf (Bayern) zur Vierschanzen-Tournee moderiert, Atze sei aufgetreten. Nach der offiziellen Veranstaltung soll es ordentlich gekracht haben: "Wir haben gesoffen wie verrückt, erinnert sich Atze. Frauke bestätigt den lustigen Abend und erzählt: "Üblicherweise bin ich auf einer Promi-Party doch immer eine, die moderiert oder eine Geschichte mit nach Hause bringt – und nicht die, die sich vergnügt." Doch in der Nacht soll alles anders gewesen sein: "Wir hatten wirklich eine so lustige Nacht. Haben viel getanzt, getrunken und echt Spaß gehabt", erinnert sich Frauke. "Getrunken" ist hier wohl das Stichwort, denn da habe sich die Moderatorin nicht zurückgehalten, sodass sie sich am nächsten Morgen "an gar nichts mehr erinnern" konnte.

Sophia Passmann will es dann genau wissen und fragt nach, ob etwas zwischen ihnen lief. Genaue Antworten wollen beide scheinbar nicht geben, Frauke verrät nur so viel: Sie habe Atze an dem Abend "oben ohne" gesehen. "Unsere Seelen haben sich berührt", ergänzt Atze lachend.

Doch Frauke stellt zum Ende hin noch klar, dass nichts zwischen ihnen ging: "Also, es lief nichts mit Atze. Aber ich mag ihn wirklich total gerne, ich finde, er ist wirklich ein cooler Typ, und ich hatte das Glück, ihn an dem Abend auch in seinem natürlichen Look zu betrachten. Das ist doch schon mal ein großer Vertrauensbeweis, oder?"