Frauke Ludowig: SIE will ihren Job übernehmen! Steht ihre Nachfolgerin fest?

Nun hat ihre Tochter ziemlich großes Interesse an dem gleichen Job. Wird sie womöglich bald vor der Kamera stehen und Frauke Ludowig ablösen? "Ich will definitiv in Mamas Beruf als Journalistin tiefer reinschnuppern", verrät ihre Tochter Nele gegenüber "Gala". "Sie brennt für das, was sie tut", sagt sie über ihre berühmte Mutter. Sie habe jedenfalls großes Interesse und ist von dem Beruf total begeistert.