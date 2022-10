Frauke Ludowig & Mary Roos: Böser Streit! Heftig, was jetzt ans Licht kommt!

"Und jetzt meine Damen und Herren, die Schlager-Oma Mary Roos" – mit diesen Worten kündigte Frauke 1999 einen Beitrag über die Sängerin an. Mary saß vor dem Fernseher und traute ihren Ohren nicht! "Ich dachte, ich höre nicht recht. Wie um alles in der Welt kam Frauke Ludowig auf die Idee, ich könnte ergreist sein?" schreibt sie in ihrer gerade erschienenen Biografie "Aufrecht geh’n". Und weiter: "Ich war gerade erst 50 geworden, mein Fahrgestell ziemlich rostfrei, und Birne, Bauch, Beine, Po in tadelloser Verfassung. (…) Ich fühlte mich hochexplosiv und geladen bis zum Anschlag! Boah, war ich sauer!"

Am Tag nach der Ausstrahlung rief Mary Roos bei der Moderatorin an, um ihrem Unmut Luft zu machen, warf ihr Stutenbissigkeit und frauenfeindliches Verhalten vor. Noch bevor die RTL-Lady reagieren konnte, hatte Mary den Hörer bereits wieder wütend aufgeknallt. Bis heute hat sie den Vorfall nicht vergessen. "Manche Gemeinheiten verjähren nicht", schreibt sie.

Frauke, die den Vorfall längst vergessen hatte, erfuhr erst durch das Buch vom nachhaltigen Groll des Showstars. "Stutenbissig war ich noch nie", rechtfertigt sie sich, als sie von "Closer" darauf angesprochen wurde. "Mary Roos ist eine wirklich großartige Künstlerin, vor der ich mich verneige." Ihr Versöhnungsangebot: "Als Einzige in Deutschland darf Mary mich ab sofort Moderations-Omi nennen, dann sind wir quitt." Damit dürfte die Eiszeit hoffentlich beendet sein…