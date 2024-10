Frauke Ludowig: Wiedereröffnung des Familienbetriebs nach Brand-Eklat

Wie die 60-Jährige erklärte, befanden sich zu Beginn des Brandes sogar noch Menschen in den Wohnungen über dem Geschäft. Dankbar stellte sie aber heraus: "Gott sei Dank ist keinem was passiert". Die Sicherheit aller habe oberste Priorität gehabt. "Wir haben uns am Ende dann doch alle irgendwie so getröstet, indem wir gesagt haben, es war halt kein Personenschaden, es ist niemand verletzt worden", so die "Exclusiv"-Moderatorin.