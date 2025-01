Frédéric von Anhalt: "HILF MIR!" Verzweifelte Nachricht aus Krankenhaus

Gegenüber "Bild" erklärt der jüngste Adoptivsohn von Frédéric: "Er hatte mir zuvor eine WhatsApp geschickt, dass er im Krankenhaus liegt und geschrieben: Hilf mir!" Der 30-Jährige hatte sich sofort auf den Weg gemacht, doch was er zu sehen bekam, erschütterte ihn! "Als ich Frédéric da liegen sah, war das ein Schock. Er sah wirklich sehr mitgenommen aus, so habe ich ihn noch nie gesehen. Er hat dann versucht, sich im Bett aufzurichten und dabei am ganzen Leib gezittert", erklärt Kevin.

Aber der Prinz ist ein Kämpfer - und gibt auch in dieser Situation nicht auf! "Aber ich merkte, dass in ihm immer noch Lebensmut steckt. Er hat dann auch seine Kekse aus seiner Prinzenrolle verputzt und konnte auch ein paar Sätze mit mir reden", so Kevin weiter. Er ist sich sicher, dass Frédéric von Anhalt wieder gesund wird.

Wie schlecht steht es um Frédéric von Anhalt?

"Wir haben vereinbart, dass ich ihn aus dem Krankenhaus abhole, wenn er hoffentlich bald entlassen wird. Dann nehme ich ihn mit in das Haus meiner Familie bei Heidelberg, und wir werden ihn dort wieder aufpäppeln. Mir geht es jetzt nur darum, dass Papa wieder gesund wird."

Das wird vor allem den 81-Jährigen extrem freuen. Das Verhältnis zu seinem Adoptivsohn war nicht immer gut. Er hatte das Gefühl, dass er sich nicht genug um ihn kümmern würde. Deswegen wurde Kevin sogar enterbt. Jetzt scheinen sich die beiden Männer endlich wieder anzunähern ...