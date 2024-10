"Friends"-Star Matt LeBlanc: Große Sorge! Der Tod von Matthew Perry stürzte ihn in die Krise

Eine Frage, die sich auch seine früheren "Friends"-Kollegen stellen – allen voran Jennifer Aniston (55): Seit dem tragischen Tod von Matthew Perry (†52) im vergangenen Jahr ist die Schauspielerin besonders wachsam, wenn es um ihre ehemaligen Sitcom-Mitstreiter geht. Und Matt, der damals die Rolle des Joey Tribbiani verkörperte, scheint gar nicht gut beieinander zu sein! Der Tod von Matthew Perry habe Matt besonders hart getroffen, heißt es: "Es ist traurig zu sehen, wie sehr er sich zurückzieht", so ein Insider. Jennifer und Co. würden monatelang nichts von Matt hören: "Er hat den Kontakt zu uns fast komplett abgebrochen." Schlimmer noch: Matt würde "verwahrlost und desorientiert" wirken. Bitter!

Seit dem Ende von "Friends" hatte Matt es im Filmbusiness schwer, neue Projekte konnten nicht an den früheren Erfolg anknüpfen. Seit mehreren Jahren hat er gar keine Rollen mehr angenommen. Umso dringender möchte Jennifer gemeinsam mit Courteney Cox, Lisa Kudrow und David Schwimmer versuchen, Matt wieder auf die Beine zu helfen: "Sie versuchen, für Matt da zu sein, so gut es geht", so der Insider. "Er ist ein so liebenswerter Mensch. Wir alle wünschen uns, dass er wieder zu sich selbst findet."