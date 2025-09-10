Frisch verliebt! Paulina Ristow kuschelt mit neuem Freund
Jetzt ist es offiziell: Ex-„Die Bachelors“-Kandidatin Paulina Ristow hat ihr Herz neu vergeben – und zeigt sich auf Instagram frisch verliebt.
Bachelor-Kandidatinnen Paulina Ristow und Lena stoßen an!
© RTL
In der diesjährigen Staffel von „Die Bachelors“ 2025 setzte sich Paulina gegen viele andere Kandidatinnen durch und gewann das Herz von Felix Stein (33) – doch das große Happy End blieb aus. Im Halbfinale entschied sich die Hamburgerin überraschend für den freiwilligen Ausstieg, nachdem sie erfahren hatte, dass Felix mit einer anderen Kandidatin intim geworden war.
In einem Instagram Q&A verriet die 26-jährige kürzlich, dass ein Liebescomeback mit Felix für sie ausgeschlossen sei!
Neue Liebe, neues Glück!
„Ich bin glücklicher denn je!“, so Paulina selbstbewusst in einer Instagram-Story.
Nur wenige Wochen nach dem Show-Aus zeigt Paulina nun: Sie hat längst wieder Schmetterlinge im Bauch! Auf Instagram postet sie romantische Pärchenfotos – eng umschlungen, verliebt, vertraut. Doch ein Detail sorgt für Gesprächsstoff: Das Gesicht ihres neuen Lovers bleibt verborgen - bis jetzt!
Ein neues Video auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sie glücklich Arm in Arm mit ihrem Freund auf einem Boot.
Dazu schreibt sie: „Hätte mir jemand gesagt, dass dieses Jahr noch so eine Wendung nimmt für mich & ich die Liebe meines Lebens IN EINEM ANDEREN LAND finde, hätte ich das niemals geglaubt.“
Auch wenn Paulina bisher keine Details über ihren neuen Freund verrät, die Gerüchteküche ist am Brodeln. Denn zu ihrem Liebes-Post markierte sie den Standort Amsterdam – Fans vermuten deshalb: Ist ihr neuer Freund ein Niederländer?
Bisher bleibt unklar, wie und wo sich die beiden frisch Verliebten kennengelernt haben – doch wir werden bestimmt schon bald mehr erfahren!