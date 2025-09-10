Frisch verliebt! Paulina Ristow kuschelt mit neuem Freund

In der diesjährigen Staffel von „Die Bachelors“ 2025 setzte sich Paulina gegen viele andere Kandidatinnen durch und gewann das Herz von Felix Stein (33) – doch das große Happy End blieb aus. Im Halbfinale entschied sich die Hamburgerin überraschend für den freiwilligen Ausstieg, nachdem sie erfahren hatte, dass Felix mit einer anderen Kandidatin intim geworden war.