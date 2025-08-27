Die Bachelors: Felix und Paulina - Liebescomeback? Sie spricht Klartext
Ist es wirklich das Ende zwischen Paulina und Felix? Wie Paulina zu einem erneuten Liebes-Comeback steht und was es mit dem erneuten Kontakt zwischen den beiden auf sich hat ...
Felix Stein bei der Verleihung der Bunte New Faces Awards Style 2025 im Telegraphenamt in Berlin!
© Imago/Future Image
"Ich bin glücklicher, denn je!" - klingt so als würde die Bachelor-Kandidatin Paulina auf Wolke sieben schweben! Aber stopp! Nicht mit Bachelor Felix, sondern dahinter steckt ein neuer Loverboy!
In ihrem letzten Q&A auf Instagram erwähnt die Hamburgerin, dass sie "Sehr, sehr happy" ist.
Ist es zwischen Paulina und Felix komplett aus?
Laut Paulina besteht zwischen ihr und Felix nach dem Dreh zu "Die Bachelors" keinerlei Kontakt mehr. Wochenlang herrschte Funkstille, bis sich Felix erneut bei der Micro-Influencerin meldete – doch da war es schon zu spät.
Paulina macht auf Social-Media ihren Fans klar: Während Felix sich zurückmeldete, hatte sie längst eine neue Liebe gefunden. Mit eindeutigen Worten beendete sie den Kontakt zu Felix endgültig. "Wir wünschen uns alles Gute!", sagt sie.
"Alles passiert aus einem Grund – und ich bin glücklicher denn je", erklärt Paulina mit einem strahlenden Lächeln und zeigt, dass sie voll und ganz nach vorne blickt.
Paulina spricht Klartext: Kein Comeback mit Felix!
Schon in der letzten Podcast-Folge von RTLs "Aftershow" am 13. August ließ Paulina die Bombe platzen: Es gibt eine neue Liebe!
Eins steht jetzt fest: Eine gemeinsame Zukunft mit Felix? Fehlanzeige! "Für mich ist es komplett ausgeschlossen, dass da bei mir und Felix noch irgendwas passiert. Aus mehreren Gründen hat’s einfach nicht gepasst – und ich bin ja gerade sehr, sehr happy!", so Paulina.
"Mehrere" Gründe führten zum Kontakabbruch
Dass Paulina "New" in Love ist, ist kein Geheimnis mehr, aber warum hat sie Felix keine Chance gegeben? Nach ihren eigenen Worten gab es "mehrere" Gründe warum es zwischen den beiden nicht gepasst hat.
Für die Bachelor-Kandidatin geht es nun aber bergauf. Jetzt genießt sie erst einmal schöne Stunden mit ihrem Liebsten im Urlaub!
Wer der geheime Lover ist, bleibt jedoch noch unklar. Man darf also gespannt sein ...