Frisuren-Hammer! Sarah Lombardi zeigt sich mit Pony

Diese Frisur ist echt der Hammer! hat einen neuen Look - doch dabei ist nicht alles echt!

Sarah Lombardi zeigt sich mit Pony

Schnipp, schnapp, Haare ab? Nincht ganz! Die 26-Jährige zeigt zwar ihren neuen Pony, doch der ist nicht echt!

"Es sieht aus, als hätte ich einen Pony. Aber ich kann nicht mit offenen Haaren schlafen, deswegen mache ich die Haare immer mit so einer Spange zu. Und weil die von der Länge her jett so gefallen sind, sieht es aus, als hätte ich einen Pony", erklärt die Sängerin. Und ihr gefällt der Look super!

Denn so kann sie sich optisch verwandeln, ohne zur Schere zu greifen!

Sarah Lombardi: Emotionaler Friseurbesuch

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Sarah tatsächlich einen Abstecher zum Friseur gemacht hat. Damals trennte sie sich von ihrer langen Mähne und ließ sich einen Long Bob schneiden. Ein großer Schritt für die junge Frau, die sie sogar zu Tränen rührte! Damals fiel offenbar viel Balast von ihr ab: Die Trennung von Pietro, eine neue Karriere mit deutscher Musik und das Leben als alleinerziehende Mutter. Heute wirkt sie viel selbstbewusster und scheint endlich angekommen zu sein.

Und wer weiß, vielleicht lässt sie sich ja von dem Frisuren-Experiment inspirireren und greift irgendwann doch zur Schere...

Auch mit ihrer Figur sorgt Sarah für Gesprächsstoff. Wieso? Das seht ihr im VIDEO: