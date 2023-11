Fritz Wepper: Die Trauer bricht ihm das Herz

Noch vor drei Wochen haben die Brüder miteinander gesprochen. Es war ihr letztes Telefonat. Nie hätte Fritz damit gerechnet, dass sein kleiner Bruder als Erster sterben würde. Dass es anders gekommen ist, bricht Fritz das Herz. "Ich bin tief getroffen. Der seelische Verlust ist nicht auszugleichen", sagt er uns. "Wenn auch der einzige Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste, bin ich doch untröstlich."

In seinem Haus am Tegernsee versucht der Schauspieler, den unbeschreiblichen Verlust zu verarbeiten. Familie und Freunde sind bei ihm. "Er sagt immer wieder: 'Ich vermisse ihn so sehr'", sagt seine Frau Susanne Kellermann gegenüber "Neue Post". "Wir kümmern uns alle darum, dass er nicht allein ist. Und er schaut sich die Sendungen mit Elmar im Fernsehen an, die jetzt wiederholt werden." Er hat schon so viel durchgemacht, hoffentlich wird er damit fertig.