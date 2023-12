Fritz Wepper nach Blutvergiftung: Große Sorge um den Schauspieler!

Bittere Neuigkeiten von Fritz Wepper! Wie "BILD" berichtet, soll der Schauspieler bereits vor zwei Wochen in die Münchner Klinik Großhadern eingeliefert worden sein. Er soll zwischenzeitlich sogar auf der Intensivstation gelegen haben. Ein Zustand, der das Herz und besonders die künstliche Herzklappe des ehemaligen "Um Himmels Willen"-Darstellers in Gefahr gebracht hat.

Es ist nicht das erste Mal, dass Fritz Wepper dem Tod durch Sepsis entkommen ist. Denn bereits 2011 zog er sich durch einen Kratzer von Hund Aron eine Blutvergiftung zu, die ihm fast das Leben kostete. Damals verriet er in einem Interview: "Eine Nacht war ich auf der Kippe. Einen Tag später in der Klinik und ich wäre tot." Wie es dieses Mal zu einer Blutvergiftung kommen konnte, ist bisher nicht bekannt.

Inzwischen soll es Fritz Wepper wieder besser gehen. Wie "BILD" berichtet, sei der 82-Jährige inzwischen wieder ansprechbar und soll in wenigen Tagen in das Klinikum "Agatharied" nahe des Tegernsees verlegt werden. Dort soll er sich in der Nähe seines Zuhauses erholen können.