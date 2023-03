Fürst Albert: Süße Überraschung mit 65 Jahren! Charlène ist so glücklich

Pünktlich zum 65. Geburtstag von Albert könnte sie nun sogar eine ganz besondere Überraschung erwarten. In einem TV-Interview gestand er vor einiger Zeit, dass er sich durchaus vorstellen könnte, sein Amt früher niederzulegen. "Es ist nicht leicht, diese Verantwortung zu tragen", sagte er einst.

Auch Albert wünscht sich mehr Zeit mit seiner Ehefrau und der Familie. Andere Menschen gehen in seinem Alter schon in den Ruhestand - warum sollte der Fürst es also nicht auch tun? Denn der Stress, den sein Amt mit sich bringt, geht natürlich auch nicht spurlos an ihm vorbei.

Man würde sich wünschen, dass Albert und Charlène einen neuen Lebensabschnitt beginnen und endlich wieder eine richtige Familie sein können. Ganz ohne die vielen Termine und den Alltagsstress...