Fürst Albert: Wollte er eine andere heiraten?

Doch warum sollte Ophélie lügen? Zu Albert hat sie ein gutes Verhältnis. Der Fürst war damals Mitte 30 und Thronfolger von Monaco. Suchte er eine junge Frau, die ihm Nachwuchs schenken konnte? Ophélie lehnte ab: „Wir kannten uns sehr gut. Aber ich wollte arbeiten und eine unabhängige Frau sein. Ich hatte keine Lust, Fürstin zu werden.“ Das Wort Liebe fällt nicht ein Mal. Doch der bittere Beigeschmack. Die ganze Angelegenheit muss für die Fürstin wie ein Schlag ins Gesicht sein.