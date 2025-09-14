Fürst Albert: Wollte er eine andere heiraten?
Eine Sängerin packt unglaubliches aus. Wie muss sich Charlene mit diesen Aussagen fühlen?
Fürstin Charlene und Fürst Albert posieren auf dem roten Teppich.
© IMAGO / ABACAPRESS
Sie ist zwar seine Ehefrau – aber wollte Fürst Albert eigentlich eine andere Frau heiraten? Wie jetzt herauskam, wollte Fürst Albert von Monaco (67) seinerzeit eine ganz andere ehelichen als Charlène (47). Die französische Sängerin Ophélie Winter (51) behauptet: „Fürst Albert machte mir einen Heiratsantrag!“ An uneheliche Kinder hat sich Charlène ja längst gewöhnt – aber an Fast-Ehefrauen?
Sängerin Ophélie Winter macht ein überraschendes Geständnis
Es waren sooo schöne Bilder, die am 1. Juli 2011 um die Welt gingen: Fürst Albert heiratete Charlène Wittstock und machte sie zu seiner Fürstin. Doch fast hätte diese Hochzeit gar nicht stattgefunden. Ophélie Winter, bis dato nur bekannt als eine gute Freundin von Albert, ließ jetzt die Bombe platzen.
Der Antrag sei per Fax gekommen – sagt sie
„Der Fürst machte mir einen Antrag, als ich 17 war. Aber nicht persönlich! Damals arbeitete ich mit meiner Mutter zusammen. Es gab Faxe – und wir erhielten eine ganze Rolle von Faxen aus dem Palast in Monaco.“ Der Inhalt: pikant. „Albert schlug mir eine Art Vertrag vor, ihn zu heiraten, bei ihm zu wohnen und eben seine Frau zu sein.“ Unfassbar!
Doch warum sollte Ophélie lügen? Zu Albert hat sie ein gutes Verhältnis. Der Fürst war damals Mitte 30 und Thronfolger von Monaco. Suchte er eine junge Frau, die ihm Nachwuchs schenken konnte? Ophélie lehnte ab: „Wir kannten uns sehr gut. Aber ich wollte arbeiten und eine unabhängige Frau sein. Ich hatte keine Lust, Fürstin zu werden.“ Das Wort Liebe fällt nicht ein Mal. Doch der bittere Beigeschmack. Die ganze Angelegenheit muss für die Fürstin wie ein Schlag ins Gesicht sein.
Das neue Blatt