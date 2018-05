Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein: Emotionale Beichte!

Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein ist seit 25 Jahren mit seiner Frau Andrea verheiratet. Aktuell stellt aber ein Experiment ihre Liebe auf die Probe! Die beiden tauschten ihre Villa auf Mallorca gegen eine kleine Wohung in Köln und lebten vier Wochen auf Hartz IV. Eine echte Bewährungsprobe für ihre Ehe!

Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein: Sein Leben auf Hartz IV!

Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein und Andrea: Zoff um Klopapier!

Bei dem Experiment mussten Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein und seine Andrea nicht nur au kleinstem Raum miteinander auskommen. Auch das geld war knapp. Nur etwa 520 Euro hatten die zwei zum Leben. Da musste gespart werden - und das viel dem Fürsten gar nicht so leicht. Da krachte es dann sogar beim Thema Klopapier. Während Andrea nämlich dreilagiges Papier kaufen wollte, weil es billiger ist, bestand Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein auf seine vier Lagen.

Doch nach 25 Jahren kann der Liebe so ein Experiment nichts anhaben. Denn während viele Paare gar nicht so weit kommen, schaffen es die beiden ihre Liebe am Leben zu erhalten. Aber wie?

In einer emotionalen Beichte verrät Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein das süße Liebesgeheimnis!

Fürst Karl-Heinz von Sayn-Wittgenstein verrät das Geheimnis ihrer Liebe

"Sobald eine Kerze für einen Menschen in einer Kathedrale brennt, dann soll sie flackern. Wenn sie ausgeht, dann hat man die Liebe vielleicht ein wenig verloren, dann muss man sie suchen – und die Kerze wieder anzünden", erklärt er im Interview mit inTouch Online. Und Andrea fügt hinzu: "Wir sind sehr verschieden und Gegensätze ziehen sich an! Man muss aber miteinander reden und auch das Wort Liebe verwenden. Das darf nicht in Vergessenheit geraten."

Doch einen kleinen Scherz kann er sich nicht verkneifen. "Natürlich träume ich manchmal von einer Blondine mit einer Ferrari-Figur, aber man kann im Leben nicht alles haben. Dafür habe ich eine Schwarzhaarige mit Ferrari-Figur", lacht er. Und mit ihr ist er seit 25 Jahren glücklich....