Fürstin Charlene: Aus und vorbei! Sie nimmt die Kinder mit

Ihr neues Zuhause: eine schöne Residenz auf Korsika. Die französische Insel liegt nur 240 Kilometer Luftlinie vom Zwergstaat Monaco entfernt und ist somit schnell zu erreichen. Gleichzeitig bietet sie die Ruhe und Freiheit, die Charlene so dringend braucht. Natürlich müssten alle Beteiligten öfter mit dem Hubschrauber pendeln. Das ist aber machbar. „Mein tägliches Leben dreht sich um meine Kinder“, schilderte Charlene kürzlich. Sie aufzugeben, käme für sie nie in Frage. Sie zu beschützen, ist ihre Lebensaufgabe geworden. Wenn sie könnte, würde die ehemalige Schwimmerin ihre Zwillinge bestimmt am liebsten ganz aus dem Hofzeremonial, dem Brimborium in Monaco raushalten, und sie in ihrer Heimat Südafrika völlig frei aufwachsen lassen. Sie selbst hat ja öfter freiwillige Fluchten nach Südafrika unternommen, sich auch kritisch zum Leben am Hofe geäußert. Doch je älter die Kinder werden, umso mehr werden sie an ihre Pflichten herangeführt. Albert schildert das so: „Natürlich muss man Jacques ausbilden und ihn Schritt für Schritt auf seine Aufgaben vorbereiten. Aber auch Gabriella wird eine Rolle spielen, sie muss so routiniert wie möglich sein, um ihrem Bruder zu helfen.“ Es sei eine Reihe von „Kenntnissen und Verhaltensweisen“, die man lernen müsse, so der Fürst.