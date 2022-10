Charlène von Monaco: Ihre Verwandlung von früher bis heute!

Charlène von Monaco früher: Der Silberpfeil

Auch als Mutter von Zwillingen will Charlène von Monaco zeigen, dass sie noch immer ordentlich rausputzen kann. Auf einer Gala vom Roten Kreuz zeigte die Fürstin 2017 in Begleitung ihres Ehemannes, was in ihr steckt. In einem Metallic-Silber-Kleid verzauberte sie die Zuschauer auf dem roten Teppich. Ihre rassige Kurzhaarfrisur machte den Look perfekt - und etwas wild...