Fürstin Charlene: Das Wunder von Monaco wird wahr!

Denn eigentlich hätte Charlene im Moment einige Gründe, um an ihrem Leben zu verzweifeln. Da wäre die immer noch große Sorge um ihre seelische Gesundheit, der Konkurrenzkampf mit Schwägerin Caroline und die angeknackste Ehe mit Fürst Albert. Er amüsierte sich zuletzt noch mit einer schönen Blondine.

Aber all das will Charlene hinter sich lassen. Sie will kämpfen, für ihre Gesundheit, für ihre Familie und für ihre Ehe. Und so heißt es aus Palastkreisen, dass die Fürstin im Moment wie verrückt Französisch büffelt, weil sie dem monegassischen Volk endlich zeigen will, dass sie ihre Aufgabe ernst nimmt. Am 19. November will sie einen grandiosen Auftritt hinlegen und eine Rede auf Französisch halten!

Das würde Fürst Albert natürlich sehr freuen. Er muss sich schon viel zu lange Sorgen darüber machen, ob seine Frau in Monaco unglücklich ist. Doch er steht ihr immer zur Seite. Der Flirt mit der schönen Blondine zuletzt war auch nichts von Bedeutung. "Unsere Ehe ist nicht in Gefahr", betonte er vor einiger Zeit noch. Vielleicht ist jetzt tatsächlich der Moment gekommen, in dem sich im Leben von Charlene auf einmal alles zum Guten wendet!

