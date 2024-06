Fürstin Charlène: Heißer Flirt mit einem Anderen! Dieser Mann bringt sie zum Strahlen

Smart ist er ja – und in seinem Spezialgebiet unschlagbar: Pierre Frolla ist ein sogenannter Apnoe-Taucher. Der gebürtige Monegasse tauchte mit nur einem einzigen Atemzug und ohne Sauerstoffflasche 123 Meter ab und brach damit den Tiefen-Weltrekord. Außerdem ist er Mitglied von Charlenes Wohltätigkeitsorganisation "Fondation Princesse Charlene de Monaco". Offenbar verbrachten die zwei ein paar schöne Stunden auf der Jacht, lachten zusammen, genossen die Sonne und das Meer, ihr Element. Dazu kommt: Pierre ist kein Unbekannter bei Hofe. Als der Taucher heiratete, gab es eine Zeremonie unter Wasser – ziemlich ausgeflippt. Und Fürst Albert (66) war Trauzeuge. Ursprünglich ist der Sportler also eher ein enger Freund des Fürsten. Doch mittlerweile scheint er vielmehr ein Vertrauter der Fürstin geworden zu sein. Und Albert? Natürlich liebt Charlene ihren Mann. Doch mit ihm in der Öffentlichkeit aufzutreten, ist anders. Da gilt es, Haltung zu bewahren, den Fürsten zu unterstützen und eine gute Figur zu machen.

An Pierres Seite kann Charlene sich viel unbeschwerter und freier fühlen. Die Fürstin hat schwere Zeiten hinter sich. Vielleicht kann dieser Mann sie wieder glücklich machen – zumindest in den Momenten, in denen sie beisammen sind.

An welcher tückischen Krankheit Charlène von Monaco leiden könnte, erfährst du im Video: