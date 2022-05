Fürstin Charlène: Skandal-Enthüllung! Der Palast ist erschüttert

William McCandless genoss in dem Zwergstaat großes Ansehen. Er war Charlènes Beichtvater, im Vorstand ihrer Stiftung und trug sogar den Titel des offiziellen Beraters der Fürstin. Aber jetzt gibt es grauenvolle Vorwürfe gegen den US-Priester, von allen kurz „Pater Bill“ genannt. In seiner Zeit in Monaco (bis 2017) soll er Tausende Bilder mit Kinderpornografie auf seinem Rechner im Palast heruntergeladen und in die USA gebracht haben. Schockierende Fotos – sie zeigen Vergewaltigung und Folter. Der Priester bestreitet das zwar und er gilt bis zu einer Verurteilung als unschuldig. Doch in den USA wurde bereits Anklage gegen ihn erhoben. Nun drohen ihm in dem Prozess, der am 10. Juni beginnt, bis zu 60 Jahre Haft!