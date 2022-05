Helene Fischer: Freche Attacke von Bill Kaulitz in aller Öffentlichkeit

Bill Kaulitz träumt von einem Account bei OnlyFans. Zusammen mit Bruder Tom sinnierte der "Tokio Hotel"-Star nun darüber, wie er der mit der App das schnelle Geld machen könnte. Seine Inspiration: Junge Influencerinnen, die bis zu 40 Millionen Euro mit freizügigen Fotos verdient haben wollen.

"Mir reicht es jetzt. Ich will es auch machen", gab Bill Kaulitz in seinem Podcast "Kaulitz Hills" bekannt. Tom bremst seine Euphorie jedoch: Er hat Zweifel, dass auch Frauen die App nutzen. Bill aber hält an seiner Geschäftsidee fest: "Auch Frauen wollen sich doch zu Hause mal was Nettes angucken", glaubt er.