Fürstin Charlène: Die Liebe siegt! Sie gibt ihrer Ehe eine zweite Chance

Wie schafft es Topes Calland aber, solche Wunder in zerrütteten Familien zu bewirken? Er selbst erklärt es so: „Das Mantra, das ich verwende, lautet: ,Klarheit, Selbstvertrauen, Kreativität.‘“ Heißt im Klartext: Charlène und Albert müssen ehrlich aussprechen, was sie wirklich wollen, das Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen haben, das gemeinsame Ziel auch zu erreichen, und die Kreativität entwickeln, einen Weg dahin zu finden. Eine weitere von Topes Callands Lehren: „Entgiften vom Druck der schimmernden Welt, in der Geld fast alles bestimmt.“ Es scheint, als würde Charlène zumindest schonmal beherzigen, was der Guru vorschlägt: Sie hat bereits erklärt, dass sie sich künftig ganz auf ihren Mann und die Kinder konzentrieren und sich seltener auf Events blicken lässt als früher. Nun, vielleicht kommen sie und Albert ja – gemeinsam mit Topes Calland – auf eine Lösung. Das wäre wirklich wie Zauberei!

