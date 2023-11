Fürstin Charlène & Fürst Albert: Letzte Chance für ihre Liebe! So wollen sie die Ehe retten...

Es scheint eine große Aussprache zwischen dem Paar gegeben zu haben. Wie es heißt, haben sie einen Weg gefunden, wie beide Partner mit dieser Ehe glücklich sein können. Charlène will künftig ihre Aufgaben als Fürstin voll erfüllen und mehr Termine wahrnehmen. Ebenso will sie endgültig ihr schlechtes Französisch verbessern. Im Gegenzug verspricht Albert seiner Frau mehr Freiraum, mehr Zeit für sich – und ist damit einverstanden, dass sie in regelmäßigen Abständen in ihre geliebte Heimat Südafrika reist. Gerade neulich erst war die Fürstin wieder dort. Und weil sie nicht nur das Fürsten-, sondern auch ein Liebespaar sind, werden Charlène und Albert sich künftig immer mal wieder kleine Auszeiten zu zweit nehmen. Einfach wertvolle Momente gemeinsam verbringen, zum Beispiel bei einem romantischen Abendessen in einem schicken Restaurant.

Vor Jahren schon haben sie das Nobu-Restaurant in Monte Carlo für sich entdeckt. Feinste Küche, wunderschöne Aussicht – hier kann das Paar sicher all die Dramen hinter sich lassen und einfach den Moment genießen.