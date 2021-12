Fürstin Charlène: Verpfuschte Beauty-OP! Diese Nachricht ist krass!

Wie nun Journalistin Pilar Eyre laut "Exclusiv" berichtet haben soll, soll Charlène in der Klinik sein, da ein Beauty-Eingriff nicht den erhofften Erfolg hatte. Ganz im Gegenteil sogar! So heißt es durch Pilar: "Nach dem, was mir gesagt wurde, ist ihr Gesicht total deformiert aufgrund eines Ärztepfuschs während eines Facelifts in Dubai." Oh je! Eine Aussage, die erneut für mächtig Spekulationen in Palastkreisen sorgt. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt! Bis jetzt wurde durch das Fürstenhaus jedenfalls noch kein weiteres Statement dazu abgegeben. Wir können also gespannt sein, wie es mit Charlène weitergeht...