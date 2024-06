Fußball-EM 2024: Zahnlücke von Niclas Füllkrug – das steckt wirklich dahinter

Aber warum fehlt dem Fußball-Star überhaupt der Zahn im Oberkiefer? Es ist nicht die Folge eines Unfalls, sondern Veranlagung. Der DFB-Zahnarzt erklärte dazu der "Bild" weiter: "In der Regel ist, wie offenbar im Fall von Füllkrug, an der Stelle der Lücke von Geburt an kein Zahn angelegt. Dadurch wachsen bereits als Kind die Zähne daneben zusammen." Die Zahnspange verhinderte das jedoch. Nur das besagte Implantat hat den Weg in Niclas Füllkrugs Gebiss augenscheinlich noch immer nicht gefunden ...