Gabriel Kelly: Die ganze Wahrheit über seinen Rückzug

Obwohl er als Musiker, Podcaster und "Let’s Dance"-Gewinner gefeiert wird, fühlt sich das Leben in der Öffentlichkeit für ihn zunehmend wie eine Last an. In seinem Podcast "Schnack auf Achse" spricht er offen darüber: "Ich merke, dass die Öffentlichkeit einen sehr einschränken kann." Die permanente Beobachtung, das ständige Gesehenwerden – das alles passt nicht zu dem, was er sich für seine Zukunft wünscht. Deshalb hat er nun ein klares Ziel vor Augen: "Wieder aus der Öffentlichkeit herauszukommen."