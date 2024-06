Gabriel Kelly: "Es gab keinen Überflieger!" Der "Let's Dance"-Gewinner packt aus

Es sind sogar einige Freundschaften entstanden. "Ann-Kathrin und ich haben uns richtig gut angefreundet. Wir haben sogar im gleichen Tanzverein trainiert. Wir waren nur ein Saal voneinander entfernt. So konnten wir auch immer zusammen Mittagspause machen", erzählt der 22-Jährige. "Ann-Kathrin ist wirklich authentisch. Das gibt es wirklich selten in der Medienwelt – jemand, der vor der Kamera komplett so ist wie hinter der Kamera."