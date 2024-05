Gabriel Kelly: "Ich habe gedacht, ich hätte einen Fehler gemacht!" Ehrliche Worte nach "Let's Dance"-Finale

Mit seiner Vermutung, dass etwas nicht stimmt, lag Gabriel nicht falsch. Doch er konnte nichts dafür. Was der Kelly-Spross zu dem Zeitpunkt nicht wusste: Seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) blieb mit ihrem Absatz im Kleid hängen und war dadurch bei den Tanzschritten eingeschränkt. Doch die beiden zogen trotzdem durch, ließen sich nichts anmerken. Das lobte vor allem Jurorin Motsi Mabuse (43): "Ihr Rock ist hängen geblieben und das kann man nur so ruhig tanzen, wenn du sagst: Ich habe hier einen Partner, der stabil ist. Der steht für mich, es kann kommen, was will." Und genau das wurde am Ende belohnt! Die Zuschauer wählten Gabriel und Malika auf den ersten Platz. "Ich kann es immer noch nicht fassen", freut sich der Sänger.

