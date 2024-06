Gabriel Kelly: Ist Freundin Leoni eifersüchtig? Das sagt er zu den Gerüchten mit Malika

Vor wenigen Tagen wurde ein Bild, auf dem Gabriel und Malika Arm in Arm durch Köln spazieren, veröffentlicht. Und was sagt Gabriel dazu? "Ich finde die ganzen Spekulationen lustig. Ich habe den Artikel gleich in die Family-Gruppe bei WhatsApp geschickt. Wir haben uns alle darüber schlappgelacht. Meine Familie meinte: 'Junge, du hast es geschafft! Nach Let’s Dance bist du direkt zum Hollywood-Star geworden.' Meine Freundin hat auch drüber gelacht", erzählt er uns. "Man muss das einfach mit Humor nehmen und in drei Tagen kommt schon wieder ein anderer Skandal um die Ecke." Mit seiner Freundin Leoni Miller (20) ist alles in bester Ordnung.